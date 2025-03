Sololaroma.it - Inghilterra-Lettonia, il pronostico delle qualificazioni ai Mondiali: match da Over

Leggi su Sololaroma.it

Oltre ai quarti di finale di Nations League, vanno in scena le prime partite di qualificazione al Mondiale del 2026. L’si prepara ad affrontare lanelin programma lunedì 24 marzo alle 20:45 a Wembley. Le due nazionali sono incluse nel girone K, che comprende Serbia, Albania e Andorra. Gli inglesi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.01, mentre il pareggio e il successo dei lettoni sono dati rispettivamente a 16.00 e 30.00.Il momento diEsordio positivo per Thomas Tuchel sulla panchina dell’, che ha battuto 2-0 l’Albania grazie ai gol di Lewis-Skelly e Kane. I Tre Leoni sono stati quasi impeccabili durante il loro percorso in Nations League, ad esclusione della sorprende sconfitta casalinga contro la Grecia, e vogliono conquistare rapidamente un posto ai prossimi