Oasport.it - Inghilterra-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, formazioni, streaming

Inizia, domenica 23 marzo, alle ore 16.00, il cammino dell’nel Seidi: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare l’nella sfida che si giocherà al LNER Community Stadium di York.Il CT dell’, Fabio Roselli, alla prima assoluta alla guida delle azzurre nel Sei, ha scelto la formazione che scenderà in campo: in prima linea ci saranno Turani, Gurioli e Seye, in seconda Fedrighi e Duca, ed in terza Veronese, Locatelli e Sgorbini.In mediana spazio a Stefan (con i gradi di capitano) e Madia, mentre i centri saranno Rigoni e D’Incà, infine nel triangolo allargato partiranno Granzotto, Muzzo ed Ostuni Minuzzi. In panchina Franco, al rientro dall’infortunio al ginocchio, Vecchini, Stecca, Maris, Tounesi, Stevanin, Capomaggi e Bitonci.