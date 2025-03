Internews24.com - Infortunati Inter, il punto in vista della gara con l’Udinese: l’aggiornamento sui tre rientrati dalle nazionali

di Redazione, ilsugli: chi recupera per lacon? Le ultimeCon l’avvicinarsiin campionato contro, la questione degli infortuni in casa nerazzurra diventa sempre più rilevante. Nella giornata di ieri ci sono stati i primi rientri a Milanosquadrein casa. Si tratta di tre nomi significativi per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.L’ANALISI DEL CORRIERE DELLO SPORT – Ieri l’ultima seduta a ranghi ridotti con la ripresa fissata nella giornata di martedì. Per l’è una sosta vissuta nell’attesa degli. Ieri si sono rivisti coloro che hanno fatto rientro senza giocare in nazionale ossia Thuram, Lautaro e Dumfries: il primo ha svolto un lavoro individuale per preservare la caviglia, gli altri due hanno fatto terapie e domani si sottoporranno agli esami strumentali di ritoLeggi sunews24.