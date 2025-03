Velvetgossip.it - Informazioni aggiornate sulla programmazione televisiva e le ultime novità

Leggi su Velvetgossip.it

Durante la puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda tra il 22 e il 23 marzo 2025, si sono registrati momenti di grande emozione e spettacolo. L’episodio, trasmesso su Canale 5, ha visto la partecipazione di ospiti illustri e ha portato a due eliminazioni che hanno scosso il pubblico e i concorrenti.Il riassunto della puntata del 22 marzoNel corso della serata, i telespettatori hanno assistito a esibizioni di alto livello, con i ragazzi del talent show che hanno dato il massimo per conquistare il pubblico e la giuria. Tra i momenti salienti, la presenza di ospiti come la famosa attrice Serena Ferilli, il cantautore Gazzelle e il comico Alessandro Siani, che ha intrattenuto il pubblico con le sue battute. La tensione si è fatta sentire quando sono stati annunciati i nomi dei due eliminati, che hanno lasciato il programma con grande dispiacere.