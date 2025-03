Oasport.it - IndyCar, Palou vince al Thermal Club con una strategia perfetta

Alexalil secondo atto della NTTSeries. Due affermazioni in due uscite per il campione in carica di Chip Ganassi Racing, perfetto a scavalcare nel finale le due Arrow McLaren di Pato O’Ward e Christian Lundgaard. Tredicesima gioia in carriera per lo spagnolo che inizia nel migliore dei modi la stagione 2025 mettendo subito paura ai rivali.La prima competizione valida per il campionato all’interno dell’esclusivo resort californiano è iniziata con l’incertezza di tutti sulla reale durata degli pneumatici. Il messicano Pato O’Ward #6 ha gestito alla perfezione il compagno di box danese Christian Lundgaard #7, le due Arrows McLaren hanno tenuto testa all’ipotetico assalto della monoposto #10 Chip Ganassi Racing dell’iberico Alex.Senza bandiere gialle, le prime soste sono avvenute poco dopo il 10mo passaggio.