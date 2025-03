Lanazione.it - Industriali "Ridurre i costi di produzione"

di Enrico Mattia Del Punta L’export pisano, già in calo a causa della crisi nei settori strategici delle due-tre ruote e del sistema moda, rischia una nuova frenata con l’introduzione dei dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Subiremo un ulteriore calo, con conseguenze su tutto il comparto industriale" avverte Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana, che a "La Nazione" ha fatto il punto sullo stato dell’export verso gli Usa. Nel 2024, infatti, le esportazioni manifatturiere pisane verso gli Stati Uniti rappresentano l’8% del totale, per un valore di quasi 300 milioni di euro. Presidente, Trump ha annunciato dazi del 25% per l’Europa. Che conseguenze può avere questa decisione sull’economia della nostra regione? "Le conseguenze potrebbero essere molto serie.