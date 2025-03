Ilgiorno.it - Industriali di Lecco e Sondrio a caccia di operai: un’indagine per trovare soluzioni

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 marzo 2025 – I dazi, la crisi geopolitica internazionale, il caro energia, la concorrenza. Ma prima e più ancora la difficoltà acollaboratori. A spaventare glilecchesi e valtellinesi è soprattutto la mancanza di professionisti qualificati da assumere. Chi può, l’89%, organizza in proprio in azienda corsi di formazione. Però non basta: il 91,5% deglidiinfatti palesa estrema difficoltà ad reclutare gli specialisti che servono, non per lo stipendio, la burocrazia, le tasse, ma perché proprio non ci sono. Le cause? Per chi deve reclutarli, sono da una parte la minor propensione di tanti rispetto al passato a svolgere alcune mansioni, dall’altra la mancanza dei requisiti e delle competenze invece necessarie da parte dei candidati. È quanto emerge dal primo report realizzato dai consulenti di Adapt, Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni, a cui è stato affidato il compito di istituire un vero e proprio Osservatorio sulle competenze.