Incubo Ferrari: squalificati Leclerc e Hamilton! Cosa è successo: perché le macchine erano irregolari

La domenica dadellasi chiude nel peggior modo possibile: entrambe le vetture sono state squalificate nel GP di Cina. Al termine di una Gran Premio estremamente difficile, chiuso in quinta posizione da Charlesappena davanti al compagno di squadra Lewis(ieri dominatore della Sprint Race), i due piloti hanno dovuto fare i conti con l’esclusione dall’ordine d’arrivo sul circuito di Shanghai e si leccano le ferite in chiusura della seconda tappa del Mondiale F1.Le investigazioni condotte dagli steward hanno portato ai seguenti verdetti: la vettura del monegasco era al di sotto del peso regolamentare (800 kg), tra l’altro dopo aver terminato la gara con un danno all’ala anteriore; la monoposto del britannico, invece, non rispettava i dettamiil pattino sotto il fondo ha avuto un consumo superiore a quello concesso (alle misurazioni lo spessore dovrebbe essere di almeno 9 millimetri, ma in questo caso era di 8,5-8,6 mm).