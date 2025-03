Oasport.it - Incredibile Lara Gut-Behrami: sarebbe finita in top10 nella gara maschile! Davanti a tutti gli italiani…

Il gran tempo fatto registrare dalla svizzeraGut-per vincere il superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, non solo ha rifilato distacchi abissali a tutte le avversarie, ma non avrebbe sfigurato neppure nel confronto con gli uomini.L’elvetica ha vinto con il tempo di 1’12?35, chevalso il decimo posto se la svizzera avesse gareggiatoprova con gli uomini. Per rendere l’idea del distacco rifilato a tutte le concorrenti, la statunitense Lindsey Vonn e l’azzurra Federica Brignone siro messe alle spalle un solo uomo, chiudendo 20ma e 21ma.La svizzera grazie al successo odierno si è assicurata la Coppa di specialità del superG, scavalcando Federica Brignone, che era in testa alla vigilia dell’ultima: l’azzurra ha trionfatogenerale ed in discesa, ed è in corsa nel gigante.