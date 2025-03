Incontro e accordo | tutto fatto per Nico Paz

Leggi su Sportface.it

L’Inter continua a monitorare con attenzione i giovani talenti in orbita Real Madrid, con un nome che da mesi è ben presente nei radar di Viale della Liberazione:Paz.Il fantasista argentino, attualmente protagonista con il Como in una Serie A sempre più piena di sorprese, ha impressionato tutti per qualità tecniche e personalità, tanto da attirare l’interesse concreto dei nerazzurri già da tempo. Come emerso anche nei mesi scorsi, la dirigenza interista ha valutato la possibilità di un investimento su di lui, ritenendolo un profilo perfetto per il futuro. Tuttavia, la situazione legata al suo cartellino – ancora di proprietà del Real Madrid – ha complicato non poco le trattative.In particolare, la volontà del club spagnolo di mantenere il controllo sul giocatore anche in caso di cessione ha rappresentato uno scoglio non da poco.