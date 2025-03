Ilrestodelcarlino.it - Incontri nelle scuole e nel mondo sportivo. Il progetto Alleanza Digitale è decollato

Riportare equilibriomisure relazionali, dare supporto alle famiglie (figli e genitori) nell’utilizzo consapevole di smartphone e pc, ritrovare la dimensione "impegno-fatica" smarrita negli ultimi tempi. Il, nato ufficialmente nel marzo 2024 su iniziativa della Fondazione Estense, ha preso piede in questi dodici mesi nelgiovanile ferrarese, consedi delle società sportive. 17 istituti scolastici, con oltre cento classi coinvolte, e 20 società sportive di Ferrara e provincia, hanno aderito a questo percorso che ha già avuto un ampio riscontro e ha portato i giovani ad avere maggiore consapevolezza delin cui viviamo, in cui il "" ha preso il sopravvento. "Ringrazio i partner, istituzionali e sportivi, che hanno scelto di sostenere questo ambizioso– le parole del numero uno di Fondazione Estense Riccardo Maiarelli –, tra cui non posso non citare l’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna e il Csv Terre Estensi, che ha un ruolo di coordinamento tecnico.