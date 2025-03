Ilgiorno.it - Incidente tra auto sulla SP 494 Vigevanese ad Abbiategrasso: quattro feriti, due sono gravissimi

(Milano), 23 marzo 2025 –, sabato sera, poco prima di mezzanotte,SP 494all'altezza di un noto fast food: tre i mezzi coinvolti e. Stando alle prime informazioni, tremobili siscontrate per cause ancora da chiarire. Immediato l’intervento dei soccorsi: due personestate portate in codice rosso all’Humanitas di Pavia, mentre altre due in codice giallo all’ospedale di Pavia. L'asfalto reso viscido dalla pioggia ha complicato le operazioni di soccorso che ha visto al lavoro il personale del 118 e i vigili del fuoco del Distaccamento di. La circolazioneprovinciale è ripresa regolarmente intorno alle 3.30 dopo la messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del fuoco. I carabinieri indagano per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dello schianto.