Incidente stradale a Pusiano | due morti e cinque feriti in galleria sulla SP639

È di dueil bilancio di unavvenuto questa notte in unalungo la strada provinciale 639 nel territorio del Comune di(Como), al confine con la provincia di Lecco. Le vittime sono due uomini di 42 e 43 anni che con un terzo passeggero viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf. Pochi minuti dopo le 2 la loro auto si sarebbe scontrata frontalmente con un Pickup Ford. Coinvolto anche un terzo veicolo, una Opel, il cui conducente non ha potuto evitare l'impatto con gli altri due veicoli fermi al centro della carreggiata. In posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Due dei- i più gravi - sono stati ricoverati all'ospedale San Gerardo di Monza, gli altri al Sant'Anna di Como e al Manzoni di Lecco.