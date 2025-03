Anteprima24.it - Incidente in minimoto durante una gara: grave un 27enne

Tempo di lettura: < 1 minutoEra venuto in Irpinia per partecipare ad un torneo di mini moto ed ora si trova ricoverato in condizioni serie all’Ospedale Moscati di Avellino a causa di unin pista.Si tratta di unoriginario di Andria, nella provincia della BAT, che mentre stava affrontando laavrebbe perso il controllo del suo mezzo riportando diverse ferite.Immediato l’arrivo dei soccorsi prontamente allertati e il trasporto d’urgenza al nosocomio avellinese con l’ausilio di un rianimatore a bordo. L’equipe medica lo ha accolto in codice rosso, segno della gravità del quadro clinico.IN AGGIORNAMENTOL'articoloinunaunproviene da Anteprima24.it.