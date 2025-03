Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Falconara, il sindaco: “La convivenza con la raffineria è complessa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marittima, 23 marzo 2025 – IlStefania Signorini ripercorre "una notte difficile" quella di venerdì sera quando una forte esplosione, seguita da, è successa allaApi di. Le immediate telefonate al direttore dellaAntonino Sciascia e al viceprefetto Davide Garra. L’arrivo allo stabilimento e il confronto, all’interno, con il referente delle manutenzioni. La chiamata all’Arpam per monitorare la qualità dell’aria. Poi fuori assieme al viceValentina Barchiesi e gli assessori Elisa Penna, Ilenia Orologio e Marco Giacanella. Ieri mattina, infine, il vertice in Prefettura. Sulla serata, "apprensione c’era, ma le notizie che ci sono arrivate mostravano che in breve tempo l’era stato circoscritto e non si propagava ulteriormente".