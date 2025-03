Tarantinitime.it - Inaugurata la sezione provinciale tarantina dell’UNIMRI: il Cav. Nicola Magno eletto presidente

Tarantini Time QuotidianoL’Unione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (UNIMRI) ha inaugurato la sede. L’assemblea si è tenuta venerdì 21 marzo presso la sede dell’Associazione Arma Aeronautica su, convocazione delNazionale Cav. Giovanni Porcaro coadiuvato dal Segretario Nazionale Cav. Tommaso Incantalupo.A guidare laionica, sarà il Cav., modugnese di origine ma martinese d’adozione, militare in forza nell’Arma dei Carabinieri. Ad affiancare, il Cav. Francesco Calò, Generale dell’Esercito Italiano, nominato Viceed il Cav. Giuseppe Trani Colonnello dell’Aeronautica Militareconsigliere, entrambi in quiescenza.L’UNIMRI aristocrazia del merito, rappresenta una realtà consolidata nel panorama nazionale, composta da numerosi associati ed un quadro dirigenziale di rilievo, dove ogni singolo componente è impegnato da sempre in molteplici attività nel sociale con acquisite benemerenze ricevute per meriti.