Ilrestodelcarlino.it - In scena il circo con animali. E si riaccende la protesta

Un anno dopo l’ultimo show, il(con) è tornato in città. E sul Lungofiume si sono riviste le scene di marzo 2024. Da un lato, famiglie con bambini che, dopo il debutto di venerdì sera, anche nella giornata di ieri hanno affollato il tendone del Maya Orfei Madagascar in via Pirandello. Dall’altro, ladi un gruppo disti contrari all’utilizzo di elefanti, zebre e tigri negli spettacoli. Il sit-in, che verrà ripetuto sabato prossimo, alla vigilia dell’ultima giornata di show in città, è stato organizzato da due imolesi, Valeria Salvini e Elizabeth Giannelli. "Ogni giorno, in Italia, più di 2milasono costretti a esibirsi in circhi, dove la loro vita è segnata da catene, gabbie anguste, addestramenti forzati e spostamenti continui –Salvini –. Dietro al tendone e alla magia degli spettacoli si nasconde una sofferenza indicibile, fatta di privazioni e maltrattamenti.