Iodonna.it - In occasione dell'importante compleanno, passiamo in rassegna i suoi passi falsi. (Solo) in fatto di outfit

Leggi su Iodonna.it

Si veste bene o male? La domanda che ci si pone quando si approcciano i looke star è particolarmente indicata per Eugenia di York. La principessa, che compie 35 anni il 23 marzo 2025, è tra le più amatea Casa Reale inglese. A dirlo è un sondaggio condotto dalla rivista Hello! del 2024, che insieme alla sorella Beatrice la elegge tra i Royal più stimati. Ma, a fronte’irreprensibile dignità dimostrata in diverse occasioni, possiamo apprezzare parimenti i? Royal baby: anche Eugenia di York mostra il figlio August durante il Giubileo di Platino X Leggi anche › Eugenia di York vola a Seoul per un concerto e un’asta K-pop Nonostante le evidenti difficoltà familiari e personali – dal cancroa mamma Sarah Ferguson allo scandalo Epstein in cui il padre Andrea venne coinvolto, fino alla cicatrice dovuta all’intervento chirurgico alla colonna vertebrale che subì all’età di 12 anni, a causaa scoliosi – la sesta nipotea regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo ha sempre dimostrato un certo coraggio nell’affrontare le situazioni difficili.