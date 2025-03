Iltempo.it - In furgone alle case popolari per "censire" gli inquilini. Caccia a morosi e abusivi

«Donne (e uomini), è arrivato il censimento!». Nei prossimi dieci giorni undi Roma Capitale inizierà il «tour» dei lotti delleper invitare gliad autodenunciarsi. La prima tappa potrebbe essere Tor Bella Monaca, ma questo aspetto deve ancora essere definito, e si spera di invogliare le persone a scendere per spiegare al Comune la propria situazione reddituale e anagrafica offrendo loro anche altri tipi di servizi. Ad esempio informazioni su come ottenere il contributo per l'affitto e su come farsi prendere in carico dai servizi sociali. L'iniziativa si chiama «Punto Abitare on the road» e con questa modalità itinerante, in aggiunta allo sportello fisico presso la sede dell'assessoratoPolitiche abitative, il Campidoglio spera di scoprire«ignoti» perché irregolari, facendo sì che inizino a pagare il dovuto per l'alloggio e intraprendano un percorso di legalità.