Sport.quotidiano.net - In crescita gli incidenti stradali. Aumentano i feriti, ma meno morti

Sotto la lente dell’Ufficio di statistica ci sono glisul Titano. Quelli del 2024 nello specifico, ma confrontati dagli esperti sammarinesi nel rapporto sull’incidentalità nel lungo periodo. Cioè dal 2015 all’anno passato. I dati in questione riguardano solamente glirilevati dalle forze dell’ordine che hanno causatoentro i trenta giorni, escludendo tutti i sinistri in cui le persone coinvolte sono rimaste incolumi o in cui non si è reso necessario l’intervento dei corpi di polizia. Nel 2024 sull’intera rete stradale sammarinese si sono registrati 156, che hanno provocato 198e un decesso. Il tasso di lesività, che rapporta irispetto al numero disi è attestato al 126,92, in aumento rispetto al 2023 (122,86). "Analizzando gli ultimi due quinquenni – si osserva nel report – è più facile osservare l’andamento che, considerato su base annuale, potrebbe risentire del fenodistorsivo dovuto alla scarsa numerosità delle osservazioni all’interno del territorio sammarinese".