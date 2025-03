Quotidiano.net - Impegno Garmin Italia: "Prevenire e innovare per essere più sicuri"

Interessanti spunti sono emersi dal convegno organizzato da’Il nuovo codice della strada: come sta cambiando la cultura della sicurezza stradale in’, in collaborazione con Think Smart Mobility @MIND. Per l’occasione, la sede diè diventata un crocevia di competenze, in cui si sono potute esprimere istituzioni e aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza stradale. L’incontro si è aperto con il saluto di Stefano Viganò (nella foto), Amministratore Delegato di, che ha ripercorso la storia dell’azienda e sottolineato l’del brand americano nella sicurezza in tutti i mercati cheserve. Gianni Verga, Chairman di Think Smart Mobility @MIND, ha moderato la sessione di apertura, che ha esplorato il cambiamento della sicurezza stradale in, con un focus sulle novità introdotte dal nuovo codice e sulle politiche di infrastrutture e trasporti.