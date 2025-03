Lanazione.it - Impara l’arte a Firenze e diventa il gioielliere delle star. L’incredibile storia di Gerardo Sacco

, 23 marzo 2025 – Daverso il mondo e ritorno. Era il 1967 quando, ancora un ragazzo partito da Crotone,partecipa con le proprie creazioni alla Mostra dell’Artigianato di. E le sue abilità di orafo sono già evidenti quanto brillanti. Nella città dei grandi maestri artigiani, resta e. E negli anni successivi, in occasione di un concorso indetto dalla Galleria degli Uffizi, presenta un’opera ispirata all’Annunciazione di Simone Martini e Lippo Memmi, dalla quale l’orafo calabrese ne trae la pregiata lavorazione e l’elegante cromaticità, con la quale conquisterà il Primo premio. Da quel momento la carriera artistica e imprenditoriale dispicca il volo, consentendogli di far conoscere il proprio “laboratorio bottega” di Crotone a livello nazionale e non solo.