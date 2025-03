Iltempo.it - #iltempodioshø

Leggi su Iltempo.it

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 23 marzo. La Cina valuta l'adesione ai volenterosi per Kiev. Meloni giovedì a Parigi per il vertice sulla sicurezza. La premier Meloni giovedì sarà in Francia per discutere di pace, La Russa vola a Pechino per una visita istituzionale.