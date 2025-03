Illecito disciplinare? Anm | amarezza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 "Apprendo con stupore eche il governo avrebbe intenzione d'introdurre undelineato con una formula estremamente indeterminata" Così il presidente dell'Anm Parodi sull'ipotesi di revisione delle sanzioni disciplinari per i magistrati che tengono "comportamenti,ancorché legittimi, che compromettono credibilità personale, prestigio e decoro del magistrato", come ventilato dal ministro Nordio. Per Parodi sarebbe "un inquietante monito allo svolgimento delle attività e della vita di relazione dei magistrati"