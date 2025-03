Isaechia.it - Ilaria Galassi svela chi vorrebbe che vincesse il Grande Fratello e qual è la coppia che reputa “televisiva”

è stata ospite ieri di una nuova puntata su Radio Radio nella trasmissione Non Succederà Più.Qui, insieme alla conduttrice Giada Di Miceli ha in primis raccontato come sta vivendo questi giorni giorni post:Sto bene, è passato un bel po’ dal 3 febbraio. Io sono uscita per mia scelta e sto bene. I primi tempi è stato un po’ complicato e difficile: esci dalla Casa e sei subito sbattuta così nella vita reale, velocemente, tutto di corsa. Ho detto “Aiuto, devo riprendermi: chi sono, dove sono?“. Però, tempo 2 settimane e sono rientrata nel mood di mamma.Poi ha parlato del motivo del suo abbandono:Ho deciso io di abbandonare sì perché sentivo il bisogno dei miei figli e del mio compagno. Avevo bisogno di tornare a casa senza telecamere e microfono. Poi nel frattempo mi ero fatta un esame di coscienza e ho detto: “Se dovessi rimanere ancora di più, uscirebbe il peggio del peggio di“.