Il Volley Bergamo torna a Treviglio per i Playoff Challenge | si gioca gara-1 contro Vallefoglia

Una settimana dopo l’incredibile pomeriggio vissuto alla ChorusLife Arena con il ritorno in città di fronte a 5mila tifosi, il1991 ritrova il pubblico diper l’ultima fase della stagione, quella dei.Domenica 23 marzo, alle 19,va in scena-1al PalaFacchetti. Tra una settimana c’è in programma la-2 a campi invertiti (domenica 30, alle 17), con la migliore che passerà al turno successivo. Se anche i set dovessero essere in parità, si giocherebbe il golden set. In palio c’è l’accesso alle semifinali.Oltre a-Megabox, tra sabato in programma ci sono anche Perugia-Chieri e Pinerolo-Busto Arsizio. Le tre vincenti si disputeranno insecca la semifinale e la finale, con gli accoppiamenti e il vantaggio del campo definiti in base alla classifica della regular season: mercoledì 2 aprile semifinale tra la seconda e la terza miglior classificata, e la vincente in finale con la prima miglior classificata domenica 6 aprile.