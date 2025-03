Torinotoday.it - ‘Il vecchietto dove lo metto’? A Torino fino a 4mila euro per un letto in una Rsa, in attesa della convenzione

Leggi su Torinotoday.it

Il servizio socio-sanitario non funziona. A confermarlo sono i numeri, che sulla città direstituiscono la fotografia di un sistema che non è assolutamente in grado di coprire i complessi fabbisogni assistenziali dei non autosufficienti. I tempi diper ottenere il contributo.