Il tecnico si complimenta con i padroni di casa | La nostra era una nuova difesa Ivanovic | Mancata la fiducia Sbagliate troppe conclusioni facili

Bisogna saper perdere con stile, è vero. Però le congratulazioni agli avversari di turno, diventano quasi un modo per mascherare i propri problemi. Duskoci congratula con Trieste, che merita il successo per quello che ha fatto vedere sul campo, per la grinta e la determinazione mostrata quando si è trovata sotto. E la Virtus? Si è persa, come le era già accaduto diverse volte nel corso di questa stagione. Ma sul campo di Trieste, che pure porta alla memoria dolci ricordi – la promozione in serie A dopo un solo anno di purgatorio in A2 – la Virtus sparisce di scena. Poche parole, per il. Che forse – almeno è la speranza dei tifosi Virtus – li vuole riservare per la squadra. Per provare a ribaltare una brutta china. "Congratulazioni a Trieste – dice–, che ha giocato una buona partita, soprattutto nei momenti finali.