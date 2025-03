Lanazione.it - Il sogno dell’imprenditore Bernacca: "Vorrei aprire un locale in provincia". E si prepara per lo ’Spino Fiorito’

di Manuela Orsini Merani "La nostra intenzione è quella di tornare alle origini, aprendo anche nel territorio di Massa Carrara per ricreare la storia". Anticipa così l’imprenditore carrarese Andrea, dal cuore cosmopolita. Residente in Svizzera da 7 anni, ha tra i suoi trascorsi 5 anni a Londra, 25 in Brasile dove sono nati i suoi figli e 5 in Spagna. Proprio qui, a giugno a Barcellona, esattamente nella zona di Passeig de Gracias, aprirà il primoeuropeo del colosso della ristorazione: Bottega, presente nella guida Michelin. Con lo chef conosciuto a Ibiza nel 2015 da Cipriani nasce l’idea di un luogo dove condividere, il cibo, come vuole la tradizione spagnola, alimentato da un incontro tutto italiano: proponendo le tapas di pasta alla loro clientela. Al suo fianco il socio, in questo progetto di espansione, l’executive chef catalano Gerard Barberan.