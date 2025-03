Pordenonetoday.it - Il Sistema Basket non molla: battuta Pizighettone dopo due tempi supplementari

Leggi su Pordenonetoday.it

Una vittoria al cardiopalmadue. È successo durante la partita traPordenone. Una sfida fondamentale per i biancorossi per l'acceso ai play-off. Non è stato semplice affrontare i padroni di casa, considerando la qualità espressa sul.