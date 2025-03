Lettera43.it - Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere

Leggi su Lettera43.it

Dopo che un tribunale diaveva confermato l’ordine di arresto nei suoi confronti, ilditemporaneamentedal suo incarico ed èneldi massima sicurezza di Marmara, nel distretto di Silivri a Nord della città. Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Interno, riguarda anche i sindaci di Sisli e Beylikduzu coinvolti nella stessa inchiesta. Con loro sono stati portati inuna quarantina di indagati nel medesimo procedimento per corruzione e sostegno a organizzazione terroristica. I giudici che hanno convalidato il fermo hanno stabilito che vi fossero i presupposti per la detenzione per corruzione, mentre hanno ritenuto insussistente l’accusa di legami con organizzazione terroristica.Oggi le primarie del Chp per candidarealle presidenziali del 2028Intanto si sono tenute dalle 8 alle 17 di domenica 23 marzo le primarie del Chp, il Partito popolare repubblicano di cuifa parte, per decidere il candidato della forza politica alle elezioni presidenziali del 2028.