di SandraFIRENZEEra lama per i suoi parrocchiani era soprattutto un pastore amatissimo e un uomo di immensa cultura da cui imparare sempre. Con la scomparsa di Donse ne va una delle menti più illuminatee non solo: il, nato a Sesto il 14 agosto 2026, è morto due giorni fa all’età di 98 anni. Compagno di studi e amico di Don Lorenzo Milani, donaveva poi seguito e condiviso il percorso del ‘priore’ tanto da essere uno dei pochi preti ad essere ammessi a Barbiana, nel 2017, durante la visita di Papa Francesco. Già da piccolo aveva dimostrato doti non comuni in ambito scolastico e, come raccontava lui stesso, l’entrata in seminario era stata decisa anche per poter proseguire gli studi, cosa che la sua famiglia, di umili origini, non poteva garantire.