Il Romagna Rfc al rush finale Caccia al secondo posto

Dopo la settimana di pausa, ilRfc oggi alle 14.30 tornerà in campo tra le mura amiche dello Stadio del Rugby di Cesena per la partita con il Paganica nel campionato di rugby di serie A. A quattro giornate dalla fine del torneo, le gerarchie del campionato sono piuttosto delineate, con il Livorno saldamente al comando del girone, Roma e Firenze rispettivamente ale terzo, incalzati dalche, quarto con 47 punti, può ancora inserirsi nella lotta per i gradini più bassi del podio, dato che le prossime avversarie saranno proprio Roma e Firenze. Ma al di là del piazzamento, i Galletti vogliono consolidare il percorso di crescita compiuto nel corso della stagione, finora scandito da 8 vittorie, ultima quella a Roma sul campo della Primavera. "E’ stata una prova positiva, abbiamo giocato un buon rugby per tutta la partita.