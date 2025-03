Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio azzurro . FI apre il cantiere 2027 e vota nei Quartieri. Manes agita Borgo-Reno

Nel cielodi Forza Italia spunta qualche nube. All’apertura delBologna per le Comunali, all’assemblea annuale dove sono stati eletti i nuovi coordinatori di FI nei seicittadini, non sono mancate le scintille. E tra l’Inno di Mameli e qualche jingle berlusconiano, di fronte a una cinquantina di persone in una sala del quartiere Porto-Saragozza accanto ai dirigenti locali e nazionali, si è resa evidente la divisione tra l’area della big del partito emiliano, Valentina Castaldini, e quella diBernardini, rientrato in Forza Italia prima delle Regionali e chissà forse pronto a ritornare in campo nel. Una distanza già emersa durante l’ultima sfida elettorale, dove ha prevalso la consigliera (Bernardini non è stato eletto), e confermata dal Congresso di quartiere di ieri.