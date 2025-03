Il regalo di Pino Daniele ancora una ballad riuscita per Tananai Che noia Victoria – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

La discografia torna a una quantità diche non si può che definire disumana. Ormai pare vada inesorabilmente così, quindi amen. Tanti gli album nella nostra listale e, fortunatamente, tutti di ottima qualità. A partire da quello trasognante di Lucio Corsi, per poi spostarci su quello ipercool di Gaia, quello onesto degli Eugenio in Via Di Gioia, quello acustico di Naska.c’è la world da battaglia de La Niña, il rock dei Gazebo Penguins e la nu-dance di Cmqmartina. Anche la sezione singoli ci regalagran belle soddisfazioni, come naturalmente un inedito diche ci conserviamo nel cuore, un nuovo meraviglioso singolo dei Baustelle, i Negrita che le cantano ai potenti del mondo, una Patty Pravo illuminata da Bianconi, unadie gli attesissimi ritorni di Marina Rei e Meg.