Lidentita.it - IL QUADRATO MAGICO – L’intelligenza artificiale lasci in pace le voci più amate

Claudio Capone è stata una dellepiù calde e importanti della nostra TV. Era, per capirci, la voce di Quark, il programma cult di Piero Angela, col quale ha collaborato per vent’anni diventando nell’immaginario collettivo di noi italiani “la voce dei documentari”. Ma era anche la voce di Ridge in Beautiful, e di Luke . ILinlepiùL'Identità.