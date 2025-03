Iltempo.it - Il Pd si inchina all'Islam; festa grande a Milano per la fine del Ramadan | VIDEO

Il comune patrocina l'izzazione di una delle piazze principali di. È la denuncia di Silvia Sardone che in un lungo-sfogo su X, sottolinea l'ennesimo scivolone di Giuseppe Sala e della sua giunta che, a suo dire, si sarebbero “sottomessi” senza limiti all'. Cosa è successo? Stazione centrale di: vengono imbandite tavolate con decine e decine di commensali, preghiere musulmane e richiami ad Allah invadono la pizza. Nulla di male se non fosse che l'evento è stato direttamente patrocinato dal comune. “Che vergogna! Il livello di sottomissione all'non conosce limiti – tuona Sardone nel suo intervento – L'evento speciale Iftar, tra preghiere musulmane e richiami ad Allah, si è tenuto ieri sera in piazza della stazione centrale per iled era patrocinato dal comune con il contributo del consolato generale del Qatar”.