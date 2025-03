Ilrestodelcarlino.it - Il patron del teatro Michelangelo: "Esistiamo da oltre 36 anni . Ma dal Comune nessun sostegno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono 36che ilesiste, 36che offriamo a Modena la nostra programmazione, con un riscontro di pubblico sempre maggiore. Eppure dalnon abbiamo mai ricevuto un, un contributo. È una grande amarezza", esordisce Berto Gavioli, direttore e ‘anima’ della sala di via Giardini, fra le più amate dal pubblico: quest’anno il cartellone propone 120 titoli con 160 giornate di apertura, una media di 24 eventi al mese per cinque serate a settimana, un incremento del 15% rispetto alla stagione precedente e del 40% rispetto al preCovid. "Il nostro pubblico ci segue con affetto: contiamo più di 60mila spettatori, con una media di riempimento della sala del 77% – aggiunge Gavioli –. Tutto questo mi sembra un valore non tanto per noi, quanto per la città. Ilè parte importante del sistema teatrale e culturale di Modena: eppure ilsembra non volersene accorgere".