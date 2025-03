Liberoquotidiano.it - Il passo falso della grande manovra al centro: Prodi perde la testa con la giornalista, cosa c'è davvero dietro

A Romanoè scappata la frizione, l'elemento irrazionale nella sua storia non è una novità (nella biografia del Professore spicca la seduta spiritica sul rapimento di Aldo Moro), ma la sua reazione scomposta a una domanda su Ventotene da parteLavinia Orefici rivela qualdi nuovo e di antico. Il fatto nuovo si chiama Giorgia Meloni, l'imprevistostoria che ha scombinato i pianisinistra per una rapida «remuntada» che oggi appare lontanissima; il déjà-vu è ladei cattolici democratici per riprendersi la guidasinistra, l'accerchiamento di Elly Schlein.è tornato leader, punto di riferimento di un movimento catto-dem per ora magmatico, ma in via di rapida riorganizzazione, le cui mosse sono visibili negli articoli di Avvenire, il quotidiano dei vescovi.