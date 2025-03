Lanazione.it - Il Parco delle Occasioni per Casa Thevenin partite le iscrizioni

Leggi su Lanazione.it

"Il" arriva domenica 27 aprile al"Giuliano Giuliani": bric-à-brac e vintage nel primo mercato dell’usato per. Aperte leper la partecipazione. Un nuovo appuntamento per tutti gli amanti del bric-à-brac e del vintage. Si terrà domenica 27 aprile la prima edizione del "", mercato dell’usato allestito open-air nel"Giuliano Giuliani" di via Giovanni Acuto. Una iniziativa che combina il piacere dei tanti -sempre di più- che amano curiosare ed aggirarsi tra i banchini alla ricerca di buoni affari e oggetti dimenticati ai quali dare nuova vita, alla solidarietà a favore dial fine di sostenerne le attività. "Ci prepariamo a questa prima edizione con tanto entusiasmo, riconoscenti e fiduciosi che ancora una volta la città dimostri la propria vicinanza a