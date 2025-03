Ilnapolista.it - Il paradosso di Maignan raccontato da Footmercato: “In Italia viene bastonato, in Francia è un idolo”

Criticato spesso ultimamente per le sue prestazioni col Milan, Mikerimane un elemento essenziale per lain, per laè uno dei leader indiscussiscrive di “” sul portiere ex Lille:Ilrappresenta due affermazioni che implicano conflittualità tra di loro. Una definizione che si adatta perfettamente al momento vissuto da Mikein questa stagione. Lontano dalle aspettative e dai suoi soliti standard col Milan, Magic Mike è, infatti, ampiamente criticato dalla stampana, che lo dà colpevole di diversi errori soprattutto in Champions e di prestazioni discutibili. Sta lottando per tornare ad essere al livello di quando prese il posto di Donnarumma nel 2021 e, contemporaneamente, è sotto pressione per il suo contratto che scade nel 2026.