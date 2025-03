Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: Adelaide torna a Milano

Leggi su Davidemaggio.it

Ritorno aper Adelaide di Sant’Erasmo nelle prossime puntate de Il. Grazie ad un articolo scritto da Rosa sul giornale di Tancredi, pensato dalla figlia Odile, la contessa si riaffaccia adopo aver fatto perdere le sue tracce e inviato persino un messaggio audio di addio. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 24 a venerdì 28Lunedì 24: Marta non riesce a perdonare EnricoLa nuova collezione, esposta in vetrina, non suscita l’entusiasmo sperato. Delia, però, ha un’idea che potrebbe incuriosire i clienti. Marta non riesce a perdonare Enrico per averle tenuto nascosta la malattia di Adelaide.