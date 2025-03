Sbircialanotizia.it - Il Papa torna a casa dopo il ricovero, tra emozione e speranza

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Da buon gesuita”,Francesco si atterrà alle indicazioni dei medici, dimostrando che ciò non gli impedirà di essere presente in ogni modo possibile. Padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura, ha raccontato conil momento in cui il Pontefice,cinque settimane dial Policlinico Gemelli, si è affacciato per . L'articolo Ilil, traè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.