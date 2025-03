Thesocialpost.it - Il Papa si è affacciato dal Gemelli: “Grazie a tutti, saluto la signora con i fiori gialli”. E poi la sorpresa a Santa Maria Maggiore…

Leggi su Thesocialpost.it

Francesco ha lasciato il Policlinicoe ha fatto ritorno in Vaticano dopo una degenza di 38 giorni. Il Pontefice, ricoverato lo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria, è apparso per la prima volta in pubblico affacciandosi da un balcone dell’ospedale per l’Angelus domenicale. Prima di rientrare a CasaMarta, ha fatto una sosta alla Basilica diMaggiore per pregare di fronte all’icona della Vergine Salus Populi Romani.I medici hanno confermato che le condizioni di Francesco sono stabili già da due settimane, ma il periodo di convalescenza proseguirà per almeno altri due mesi. “È in condizioni stabili ormai da due settimane, ma il periodo di riposo continuerà e sarà in convalescenza per almeno due mesi”, hanno spiegato i sanitari.