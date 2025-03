Il Papa si affaccia al balcone dell’ospedale per benedire i fedeli Poi il ritorno in Vaticano

Leggi su Ildenaro.it

Francesco ha lasciato in auto il Policlinico Gemelli per tornare in, a Casa Santa Marta. Il Pontefice, a bordo della 500 targata Scv e seguito da alcune auto di scorta, della Gendarmeria Vaticana e della polizia di stato, e’ stato salutato da un coro di “Francesco Francesco”. Prima di abbandonare il Gemelli, Bergoglio si e’to per salutare ie dare loro una benedizione. Ha ringraziato tutti con il pollice alzato e poi ha indicato una signora, nel piazzale con un mazzo di rose gialle, dicendole: “E’ brava!”.In mattinata Francesco si erato daldel Policlinico per salutare iaccorsi davanti all’ospedale in cui è stato ricoverato per 38 giorni. Francesco, in carrozzina, è stato accolto da un’ovazione. Durante la sua breve apparizione, durata circa un minuto, ha parlato al microfono con voce molto flebile e impartito la benedizione.