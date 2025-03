Secoloditalia.it - Il Papa lascia l’ospedale dimagrito e con i naselli per l’ossigeno. Tappa a sorpresa a Santa Maria Maggiore

Dopo l’imprevistadove il Pontefice si è raccolto pochi minuti in preghiera,Francesco è rientrato in Vaticano per trasferirsi aMarta dove resterà in convalescenza, come dichiarato dai medici del Gemelli, per almeno due mesi.Ilè apparsoè ritornato in Vaticano. La sua Fiat 500 è transitata dalla porta del Perugino, durante il tragitto il Pontefice ha indossato iper.Bergoglio, nella sua, ha consegnato al cardinale Makrickas dei fiori da porre davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Lo rende noto la sala stampa dellaSede.Meloni: aFrancesco i migliori auguriSono “felice di sapere cheFrancesco stia tornando in Vaticano”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della fine del periodo in ospedale del pontefice che è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per circa 40 giorni.