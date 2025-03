Iltempo.it - Il Papa: "La signora con i fiori gialli, brava". E lei si commuove: "È una grazia"

“Ringrazio tutti, saluto questacon i”:Francesco rine Carmela Vittoria Mancuso si. Nel giorno del suo ritorno in pubblico in occasione dell'Angelus, il Pontefice è tornato a mostrarsi ai fedeli dal balconcino del policlinico Gemelli di Roma prima del suo rientro a Santa Marta dove passerà la convalescenza. Pochi minuti, poche parole ma tanto è bastato per emozionare i fedeli di tutto il mondo. Specialmente una, Carmela Vittoria Mancuso: 79 anni, di origini calabresi da e per 38 giorni sempre presente al mattino di fronte all'ospedale e la sera a piazza San Pietro per pregare per Francesco. E, al momento del saluto del Pontefice prima delle dimissioni, era tra i tanti presenti di fronte il nosocomio romano con un mazzo di. Il Pontefice l'ha notata e nel suo brevissimo discorso alla folla ha voluto omaggiarla con poche e semplici parole: “Ringrazio tutti, saluto questacon i”.