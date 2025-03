Ilfattoquotidiano.it - Il Papa e la “presenza assenza” per 38 giorni. Come governerà la Chiesa, tra prescrizioni e agenda (re inglese incluso)

Un Angelus per congedarsi dal Policlinico Gemelli e rientrare in Vaticano. Poco dopo mezzogiorno, infatti, mentre la Sala Stampa della Santa Sede rendeva pubblico il testo dell’Angelus della terza domenica di Quaresima,Francesco si è affacciato dal balconcino del quinto piano dell’ospedale romano, dove era ricoverato, dal 14 febbraio, per una polmonite bilaterale. Un brevissimo saluto e una benedizione silenziosa ai tantissimi fedeli radunati nel piazzale dell’ingresso del “Vaticano 3”,lo ribattezzò san Giovani Paolo II a motivo dei suoi lunghi e frequenti ricoveri. Presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “In questo lungo tempo di ricovero, – si legge nel testo dell’Angelus – ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, cosi?nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati.