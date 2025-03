Unlimitednews.it - Il Papa dimesso dal Gemelli, il saluto dal balconcino del Policlinico

ROMA (ITALPRESS) –Francesco si affacciato daldelper un breveed una benedizione. Il Santo Padre è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Ilè stato poiprendendo la direzione di Casa Santa Marta, dove dovrà proseguire le cure con una convalescenza di due mesi.“Grazie a tutti per le vostre preghiere. Preghiamo per la pace”. Ha detto con voce affaticata il pontefice affacciandosi in carrozzella dalal quinto piano del. “Vedo questa signora con i fiori galli, brava” ha poi scherzato il Santo Padre che è stato salutato dal coro “Francesco” dai centinaia di fedeli che attendevano di vederlo.“La buona notizia è che domani ilsarà in dimissione, torna a Santa Marta”. Aveva annunciato nel pomeriggio di ieri Sergio Alfieri, direttore dell’equipe medica delche ha seguito il Pontefice nel ricovero che durava dal 14 febbraio scorso.