Il nuovo Napoli tornerà a puntare sui giovani: piace Montoro 17enne argentino (Gazzetta)

Ilpunterà sui.A scriverlo è ladello Sport con Antonio Giordano:La meglio gioventù, certo: come succedeva una volta – i Kvara, gli Osi recentemente; e prima i Meret, gli Zielinski e più in là, i Cavani, i Lavezzi – come implora il Progetto, che per una volta, una soltanto più o meno, è stato accantonato. C’è bisogno di un’onda verde da cavalcare, lo chiede il calcio e pure la filosofia d’un club che guarda oltre, un’occhiata al campo e una al bilancio, e che sente adesso la necessità di darsi una rinfrescata: il tempo è volato via, i «bimbi» di una volta sono diventati uomini, e conviene intervenire, è un’esigenza o forse un ordine che arriva dall’anima.è un bambino, ha 17 anniAlvaroè un bambino, ha diciassette anni, gioca nel Velez Sarsfield in Argentina, maglia numero 10 e già questo: poi è un trequartista, una mezzala che sa fare pure l’esterno di destra, ha piedi buoni, credenziali che valgono.